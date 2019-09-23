В Украину прибыла делегация Минобороны Великобритании

Источник: Корреспондент.net

Делегация Министерства обороны Великобритании во главе с государственным секретарем по вопросам обороны Беном Уоллесом прибыла в Киев с рабочим визитом и посетила Министерство обороны Украины.

"Основная цель визита иностранной делегации – демонстрация военно-политической поддержки Украины, изучение аспектов реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере", – говорится в сообщении.

Во время встречи министра обороны Андрея Загороднюка Бена Уоллеса речь шла о текущей ситуации с безопасностью в регионе, гибридных вызовах и угрозах, стоящих перед Украиной и Великобританией.

Также во время визита иностранная делегация посетила Мемориальный комплекс и почтила память погибших украинских героев.