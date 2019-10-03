В Украину прибыла глава Бюро Госдепа

Источник: Корреспондент.net

В Украину приехала глава Бюро Госдепартамента США по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Украине.

Отмечается, что Дениз Натали прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами по вопросам конфликта в Донбассе и поддержки ветеранов.

Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни.