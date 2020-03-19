В Украину самолетами вернули 44 тысячи человек

Нацбанк во вторник увеличил интервенции. За день продано 300 миллионов долларов для поддержки гривны.

Нацкомиссия пересмотрела тарифов в связи с уменьшением цены на газ. Цены снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с январем.

Медики выделили подозрительные, вероятные и подтвержденные случаи COVID-19, а также рассказали, что называется прямым контактом с зараженным.

За сутки в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом: в Киевской и Донецкой областях. Подозревают COVID-19 у 154 человек.

При чрезвычайной ситуации не будут ограничиваться права человека, как при чрезвычайном положении.

В парламенте вчера голосовала карточка нардепа с коронавирусом, но самого Сергея Шахова в Раде не было, сообщил президент.

Укрспирт прекратил экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине на фоне распространения вируса.

Женщина могла заразиться от мужа, который приехал из-за границы. Медики уже госпитализировали и его.

Курс американской валюты повысили еще на 54 копейки, а евро подорожал на 30 копеек до 30 гривен.

Украинцев начали эвакуировать специальными рейсами после того, как страны мира начали закрывать границы.

"С 14 по 18 марта 44 000 граждан Украины вернулись в Украину авиаперевозками", - написал он.

За четыре дня в Украину вернулись 44 000 человек.

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