19.03.2020
В Украину самолетами вернули 44 тысячи человек
Источник: Корреспондент.net
За четыре дня в Украину вернулись 44 000 человек.
"С 14 по 18 марта 44 000 граждан Украины вернулись в Украину авиаперевозками", - написал он.
Новости раздела
Украина
19.03.2020
В Украину самолетами вернули 44 тысячи человек
Украинцев начали эвакуировать специальными рейсами после того, как страны мира начали закрывать границы.
Украина
19.03.2020
Нацбанк резко обвалил гривну
Курс американской валюты повысили еще на 54 копейки, а евро подорожал на 30 копеек до 30 гривен.
Украина
19.03.2020
Третья жертва коронавируса в Украине: подробности
Женщина могла заразиться от мужа, который приехал из-за границы. Медики уже госпитализировали и его.
Украина
19.03.2020
Украина остановила экспорт спирта из-за COVID-19
Укрспирт прекратил экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине на фоне распространения вируса.
Украина
19.03.2020
НАН Украины заявил о разработке тестов на COVID-19
НАН Украины заявил о разработке тестов на COVID-19
Украина
18.03.2020
Зеленский: Зараженный Шахов вчера "голосовал" в ВР
В парламенте вчера голосовала карточка нардепа с коронавирусом, но самого Сергея Шахова в Раде не было, сообщил президент.
Украина
18.03.2020
ОГА Киевщины объяснила режим чрезвычайной ситуации
При чрезвычайной ситуации не будут ограничиваться права человека, как при чрезвычайном положении.
Украина
18.03.2020
Киевсовет хочет возобновить работу метро
Столичные власти разрабатывают план работы метрополитена в условиях карантина, но с ограничениями.
Украина
18.03.2020
В Украине выросло число зараженных COVID-19
За сутки в Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом: в Киевской и Донецкой областях. Подозревают COVID-19 у 154 человек.
Украина
17.03.2020
МОЗ классифицировал случаи коронавируса
Медики выделили подозрительные, вероятные и подтвержденные случаи COVID-19, а также рассказали, что называется прямым контактом с зараженным.
Украина
17.03.2020
Утверждено снижение тарифов на отопление
Нацкомиссия пересмотрела тарифов в связи с уменьшением цены на газ. Цены снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с январем.