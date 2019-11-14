В Украину вернулась миссия МВФ

По мнению политика, принятие рынка земли, сделает Украину "страной третьего мира". Также Тимошенко возмутил разрешаемый предел продажи земли в одни руки.

Недовольство президента вызвали слова главы аппарата Белого дома Мик Малвейни о том, что военная помощь Украине была приостановлена, чтобы оказывать давление на Киев.

Сроков встречи лидеров нормандского формата пока нет, но Украина надеется на ее проведение до конца года.

Глава МИД заявил, что Украина мажет пойти на компромисс по временному контролю над границей с Россией.

Протестующие требуют увеличения расходов на финансирование науки в государственном бюджете на 2020 год.

Зеленский ждет от Кремля "четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас", заявил министр Пристайко.

Бывший нардеп проиграл все суды в Испании и будет экстрадирован, уверяет директор НАБУ Сытник.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - сказал представитель Фонда.

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