В Украину запретили ввозить российские автомобили

Источник: Корреспондент.net

С 1 июля вступило в силу постановление Кабмина о запрете ввоза на территорию Украины транспортных средств из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Там напомнили, что для подтверждения страны происхождения транспортных средств необходимо предоставить к таможенному оформлению один из документов о происхождении, о которых говорится в статье 43 Таможенного кодекса Украины, или документ о происхождении товара, определенный международными договорами о свободной торговле.