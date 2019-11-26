В Укравтодоре рассказали, когда появятся платные дороги

Источник: Корреспондент.net

Первые платные дороги в Украине могут появиться через три-четыре года. Об этом заявил новый глава Укравтодора Александр Кубраков в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 25 ноября.

По его словам, платными дорогами могут быть только новые магистрали, те, которые построены "с нуля".

"Если в следующем году у нас будут инвесторы на такие участки на новое строительство, которые могут быть платными, которые могут быть отданы в концессию, еще год будет необходим для получения госгарантии, на новое строительство еще нужно два года. То есть как минимум три-четыре года – и у нас появятся такие дороги", – рассказал Кубраков.

Он напомним, что за всю историю независимости в Украине не было ни одной дороги, которую бы построил частный инвестор или отдали в концессию

"Самое главное – это первый проект и его нужно сделать", – отметил глава Укравтодора.