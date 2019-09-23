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23.09.2019

В Умань направили более полутысячи силовиков

Источник: Корреспондент.net

Для охраны порядка во время празднования хасидами Рош ха-Шана в Умань направлен сводный отряд полицейских. 

Отряд насчитывает более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины. В его состав в ходят  сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

По данным полиции, в текущем году ожидается прибытие около 40 тысяч паломников из разных стран мира. В прошлом году на празднование Рош ха-Шана приехали 30 тысяч человек.

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