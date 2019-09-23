23.09.2019
В Умань направили более полутысячи силовиков
Источник: Корреспондент.net
Для охраны порядка во время празднования хасидами Рош ха-Шана в Умань направлен сводный отряд полицейских.
Отряд насчитывает более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины. В его состав в ходят сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.
По данным полиции, в текущем году ожидается прибытие около 40 тысяч паломников из разных стран мира. В прошлом году на празднование Рош ха-Шана приехали 30 тысяч человек.
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