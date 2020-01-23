В УЗ не знают условий соглашения с Deutsche Bahn

Источник: Корреспондент.net

В наблюдательном совете Укрзализници не знают условий меморандума, который Мининфраструктуры подписало с немецкой компанией Deutsche Bahn. В компании отметили, что подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства.

"Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен", - говорится в сообщении.