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24.02.2020

В Ужгороде созывает комиссию из-за коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Закарпатская облгосадминистрация на вторник, 25 февраля созывает на заседание временную противоэпидемическую комиссию с целью предотвращения занесения Covid-19 в Украину в результате вспышки коронавируса в Италии. 

Заседание эпидкомиссии назначено на 10:00. В нем будут участвовать медики, таможенники и пограничники.

Отмечается, что в Закарпатье возвращается много заробитчан на "итальянских бусиках". Именно они стали причиной тревоги чиновников.

Комиссия рассмотрит вопрос о готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

В ОГА утверждают, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, с подозрением на COVID-2019.

Также созданы пять медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.

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