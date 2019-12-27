27.12.2019
В Вене продолжаются переговоры по газу
Источник: Корреспондент.net
Представители России и Украины в пятницу, 27 декабря, продолжают переговоры по согласованию газового соглашения, сообщает ТАСС.
"Переговоры в Вене продолжаются", - сказал представитель Газпрома.
Переговоры об итоговом документе начались накануне. Ожидается, что контракт может быть подписан сегодня или на выходных.
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