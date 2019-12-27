В Вене продолжаются переговоры по газу

Посол США в Германии заявил, что санкции против Северного потока-2 приняты в интересах Европы.

Россия ответит на санкции Америки из-за Северного потока-2 без ущерба для себя, сообщил Сергей Лавров.

Задержка в реализации строительства газопровода Северный поток-2 составит несколько месяцев, но он будет достроен, уверен российский премьер.

Инсайдеры по чертежам нового iPhone 12 создали его макет и показали, чем он будет отличаться от предыдущих "яблочных" моделей.

Россия будет реагировать на американские санкции "взвешенно, без ущерба для себя", заверили в МИД РФ.

Строительство газопровода приостановили после введения американских санкций, но в РФ уверены, что проект реализуют.

Переговоры об итоговом документе начались накануне. Ожидается, что контракт может быть подписан сегодня или на выходных.

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