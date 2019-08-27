В Верховной Раде назвали глав комитетов

Лидеры семерки считают, что в настоящий момент "очень рано" реинтегрировать РФ в международный клуб.

США не планирует рассматривать вопрос о возвращении России в G8, пока со стороны РФ не будет прогресса в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Вопрос признания Православной церкви Украины стоит на повестке дня Священного синода церкви Греции, который сегодня начал свою работу.

Премьер-министр Канады и канцлер Германии в рамках саммита G7 обсудили поддержку Украины и призвали к продолжению пути реформ.

Комитет ВР готовит законодательные инициативы о "кешбеке" и е-чеке, законопроект о противодействии BEPS, а также о едином счете для уплаты налогов и сборов.

Раиса Богатырева прилетела в Украину рейсом из Минска и сразу была передана правоохранителям, утверждает источник.

В учениях Rapid Trident примут участие около 3700 военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров НАТО.

В Верховной Раде девятого созыва определились с руководителями парламентских комитетов. Об этом сказал глава депутатской подготовительной группы и лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина во вторник, 27 августа.

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