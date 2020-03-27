В Виннице COVID-19 нашли у врача онкодиспансера

Источник: Корреспондент.net

В Виннице коронавирус выявили у врача Подольского регионального центра онкологии. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщает Общественное Винница со ссылкой на замруководителя областного департамента здравоохранения Наталью Марусяк.

"Коронавирусом заболел врач винницкого областного онкологического диспансера (Подольского регионального центра онкологии - ред.)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в настоящее время в учреждении работают инфекционисты и проводятся лабораторные исследования контактных лиц.

Территорию онкодиспансера охраняет патруль.