27.03.2020
В Виннице COVID-19 нашли у врача онкодиспансера
Источник: Корреспондент.net
В Виннице коронавирус выявили у врача Подольского регионального центра онкологии. Об этом вечером в пятницу, 27 марта, сообщает Общественное Винница со ссылкой на замруководителя областного департамента здравоохранения Наталью Марусяк.
"Коронавирусом заболел врач винницкого областного онкологического диспансера (Подольского регионального центра онкологии - ред.)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в настоящее время в учреждении работают инфекционисты и проводятся лабораторные исследования контактных лиц.
Территорию онкодиспансера охраняет патруль.
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