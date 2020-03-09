Найти

09.03.2020

В Виннице прошел крестный ход против коронавируса

Источник: Корреспондент.net

В Виннице Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход Торжество православия для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило местное издание Vежа.

Как заявили организаторы, это шествие – "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, и является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса".

Несколько тысяч участников хода двинулись от Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в сторону Спасо-Преображенского собора, который верующие Московского патриархата считают "захваченным". После Объединительного Собора в декабре 2018 года главный храм Винницы, настоятелем которого является митрополит Винницкий и Барский Симеон, перешел к новосозданной Поместной украинской церкви.

"Во главе колонны двигались священники, за ними – мужчины и женщины, которые несли большие иконы в массивных деревянных конструкциях. Дальше – остальные верующих. Двигаясь по центру города, участники колонны пели церковные песни о спасении. Ход охраняла полиция", – говорится в сообщении.

На углу улиц Соборной и Гоголя колонна верующих отказалась пропустить карету "скорой" с проблесковыми маячками и включенной сиреной. Машина вынуждена была искать объездной путь.

В итоге колонна добралась до Спасо-Преображенского собора, где в это время шла служба. Поэтому сторонники российской церкви расположились на площади Шевченко. Они установили столы, на которые поставили самые большие иконы, и провели молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.

Новости раздела
Украина
09.03.2020
У буковинца повторно диагностировали коронавирус
Жителю Черновицкой области через неделю после госпитализации повторно провели тест на коронавирус.
Украина
09.03.2020
Польша вводит санконтроль на границе с Украиной
Поляки намерены осуществлять круглосуточный санитарно-эпидемиологический контроль во всех транспортных средствах.
Украина
09.03.2020
Угроза пандемии коронавируса стала реальной – ВОЗ
Даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, то ее все равно можно будет взять под контроль, убеждены в ВОЗ.
Украина
09.03.2020
В Виннице прошел крестный ход против коронавируса
Крестный ход – "является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса", объяснили в УПЦ МП.
Украина
09.03.2020
Зеленский: Украинцы воюют за свою культуру
Культура – это и есть государство, это и есть украинский народ, отметил президент в ходе церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко.
Украина
08.03.2020
Во Львове участниц Марша женщин забросали яйцами
Неизвестные забросали женщин яйцами с криками "Прочь из Украины". Пострадавшие намерены обратиться в полицию.
Украина
07.03.2020
На Буковине коронавирус не нашли у шести человек
Медикам осталось проверить результаты тестов одного мужчины, который прибыл из страны, где зафиксирован коронавирус и имеет признаки инфекционной болезни.
Украина
07.03.2020
Нацбанк купил за неделю $300 млн
С начала года регулятор приобрел на межбанке валюты на $1,232 млрд и продал на $602,2 млн. Чистая покупка составила почти $630 млн.
Украина
06.03.2020
Шоу Квартала 95 сменило язык своих новостей
Одна из частей развлекательного шоу студии Квартал 95 теперь будет выходить на украинском языке.
Украина
06.03.2020
Нардепа Волошина проверяют на коронавирус
Депутат накануне общался с зараженным коронавирусом французским сенатором, а сегодня выступал в Раде.
Украина
06.03.2020
Таможня ответила на обвинения Зеленского
Недобор денег в бюджет в таможне объяснили падением сырьевого импорта и разницей между курсом, заложенным в бюджет, и реальной стоимостью гривны.
Украина
06.03.2020
Зеленский о набсоветах: Ко всем руки дотянем
Президент обещает разобраться с огромными зарплатами членов набсоветов в госпредприятиях.
Зеленский: Украинцы воюют за свою культуру | Угроза пандемии коронавируса стала реальной – ВОЗ