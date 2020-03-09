В Виннице прошел крестный ход против коронавируса

Источник: Корреспондент.net

В Виннице Украинская православная церковь Московского патриархата провела крестный ход Торжество православия для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило местное издание Vежа.

Как заявили организаторы, это шествие – "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, и является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса".

Несколько тысяч участников хода двинулись от Воскресенского храма на Хмельницком шоссе в сторону Спасо-Преображенского собора, который верующие Московского патриархата считают "захваченным". После Объединительного Собора в декабре 2018 года главный храм Винницы, настоятелем которого является митрополит Винницкий и Барский Симеон, перешел к новосозданной Поместной украинской церкви.

"Во главе колонны двигались священники, за ними – мужчины и женщины, которые несли большие иконы в массивных деревянных конструкциях. Дальше – остальные верующих. Двигаясь по центру города, участники колонны пели церковные песни о спасении. Ход охраняла полиция", – говорится в сообщении.

На углу улиц Соборной и Гоголя колонна верующих отказалась пропустить карету "скорой" с проблесковыми маячками и включенной сиреной. Машина вынуждена была искать объездной путь.

В итоге колонна добралась до Спасо-Преображенского собора, где в это время шла служба. Поэтому сторонники российской церкви расположились на площади Шевченко. Они установили столы, на которые поставили самые большие иконы, и провели молебен во главе с митрополитом УПЦ МП Варсонофием.