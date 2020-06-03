В воинской части в Киеве вспышка коронавируса

Источник: Корреспондент.net

В воинской части Киева зафиксировали вспышку коронавируса - там уже 27 инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Из 27 зараженных пять человек находятся на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре ГВКГ, остальные находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

"Представители Медицинских сил Вооруженных Сил Украины провели ряд мероприятий по поддержанию надлежащего санитарного и эпидемического благополучия на объектах воинской части А0105. Силами и средствами регионального санитарно-эпидемиологического управления осуществлена заключительная дезинфекция в очаге заболевания площадью 1800 квадратных метров. Медицинской службой воинской части проведена активная работа по выявлению возможных контактных лиц и их изоляция. Также отобрано более 150 образцов биологического материала для лабораторного исследования методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Командиру воинской части было вручено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19.