В ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Мир находится в середине первой волны пандемии коронавируса COVID-19 в ходе которой может произойти второй пик заболеваемости. Об этом в понедельник, 25 мая, сказал на брифинге в Женеве руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну, мы – прямо в середине первой волны", – отметил Райан и объяснил, что на такое положение дел указывает эпидемиологическая обстановка в Центральной и Южной Америке, Южной Азии и Африке.

Он отметил, что в глобальном масштабе COVID-19 может продемонстрировать внезапный новый пик заболеваемости, а сокращение прироста новых случаев не означает, что эта тенденция обязательно будет длиться постоянно.

"Мы можем получить второй пик в этой волне (COVID-19 – ред.). Такое происходило с пандемиями в прошлом. При пандемии испанского гриппа в 1919 году. Мы получили тогда второй пик, не обязательно вторую волну", – сказал Райан.

По его словам, власти и дальше дожны продолжать проводить тестирование на коронавирус, отслеживать пути его передачи, осуществлять прочие меры в сфере здравоохранения с целью избежать второго пика заболевания.

Майк Райан подчеркнул, что вероятность появления второй волны, которая может быть связана и осложнена сезоном гриппа, можно будет оценить позднее в этом году.