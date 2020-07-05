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05.07.2020

В ВОЗ заявили о скачке заболеваемости COVID-19

Источник: Корреспондент.net

ВОЗ заявила, что за сутки число случаев коронавируса в мире увеличилось на 203 тысячи и превысило 11,1 млн. Об этом свидетельствуют данные организации, опубликованные в воскресенье, 5 июля.

Таким образом в мире зафиксировано 11 125 245 инфицированных и 528 204 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 203 836, число умерших увеличилось на 5 195. При этом накануне было выявлено 212 326 случаев заражения и 5 134 летальных исходов.

Первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки - 5 697 954. За сутки этот показатель вырос на 122 472. Число умерших там увеличилось на 3 444 и достигло 262 538.

На втором месте - Европа, где насчитывается 2 774 221 заразившийся и 199 879 умерших. За сутки число инфицированных возросло на 16 665, количество умерших увеличилось на 369.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 153 157, зафиксировано 27 074 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 468, умерли 555 человек.

В статистике по странам лидирует США, так как там выявлено больше всего инфицированных - 2 776 366. Далее следуют Бразилия (1 539 081), Россия (681 251), Индия (673 165), Перу (295 599), Чили (291 847), Великобритания (284 904), Испания (250 545), Мексика (245 251 и) Италия (241 419).

Ранее ВОЗ заявила, что ряд стран переживает второй пик COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, чем отличается новый пик коронавируса от второй волны.

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