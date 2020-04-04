В ВОЗ заявили об опасности COVID-19 для молодежи

Источник: Корреспондент.net

Коронавирус опасен для молодых людей, в том числе ведущих здоровый образ жизни.

"Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение заболевания", - сказано в публикации.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что каждый человек уязвим к новой коронавирусной инфекции.

"Сейчас мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них достаточно тяжелые", - сказала Харрис.

Представительница ВОЗ добавила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди сейчас становятся уязвимыми".

У организации есть информация о том, что среди зараженных коронавируса есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые придерживаются здорового образа жизни.