В ВОЗ ждут миллион подтвержденных случаев COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Число зараженных новым коронавирусом в мире приближается к одному миллиону человек, заявил в среду, 1 апреля, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ближайшие несколько дней мы достигнем одного миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19", - сказал он.

Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".

"За последние пять недель мы наблюдаем почти экспонентный рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну", - заявил глава ВОЗ.

По его словам, число смертей за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза и в ближайшее время количество пациентов, скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, увеличится до 50 тыс. человек.

Согласно последним данным, в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано более 912 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, свыше 45 тыс. заразившихся скончались. Между тем, порядка 192 тыс. заболевших выздоровели.