02.09.2019
В ВР одобрили инициативы Зеленского по Конституции
Источник: Корреспондент.net
Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде направить в Конституционный суд семь законопроектов президента Владимира Зеленского, касающихся изменений в Основной закон. Так, нардепы поддержали законопроекты:
- №1013 об отмене адвокатской монополии;
- №1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;
- №1015 о законодательной инициативе народа;
- №1016 об уполномоченных (омбудсменах) Верховной Рады;
- №1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;
- №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;
- №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.
Теперь Рада должна проголосовать за направление законопроектов на рассмотрение КСУ, а в случае положительного решения, парламент сможет поставить их на голосование.
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