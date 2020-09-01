В ВСП объяснили отказ отстранять Вовка

Источник: Корреспондент.net

Высший совет правосудия (ВСП) вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает пресс-служба ВСП.

"Высший совет правосудия принял решение вернуть без рассмотрения генеральному прокурору Венедиктовой Ирине ходатайство о временном отстранении председателя Окружного административного суда города Киева Вовка Павла в связи с тем, что приобщенные к ходатайству материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения уведомления судьи о подозрении и, соответственно, судья не получил статус подозреваемого".

Как известно, по представлению генпрокурора, Вовка должны были отстранить временно "в связи с привлечением к уголовной ответственности".

Тем временем, Национальное антикоррупционное бюро Украины 1 сентября, перед заседанием по судье Вовку, обнародовало доказательства его связей с ВСП.

В частности, были обнародовало записи и расшифровка разговоров, которые могут служить доказательством управляемого правосудия и злоупотреблений главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

"Детективы задокументировали не только отдельные факты совершения коррупционных преступлений, но и разоблачили целую систему управляемого правосудия, которое не только способствовало личному обогащению судей, но и использовалось головой ОАСК как инструмент захвата им власти в судебной системе. При этом собранные во время негласных следственных (розыскных) действий материалы свидетельствуют о том, что глава ОАСК имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов ВСП. Следовательно, возникают обоснованные сомнения в объективности и беспристрастности таких членов", говорится в сообщении.