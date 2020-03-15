В Японии резкий скачек заражения COVID-19

Источник: Корреспондент.net

За последние сутки в Японии коронавирус обнаружили еще у 63 человек, что является наибольшим приростом за 24 часа в стране, пишет NHK.

"Органы здравоохранения Японии сообщили о 63 новых случаях коронавирусной инфекции в субботу", - говорится в сообщении.