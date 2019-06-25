В Японии создали робоутку

Источник: Корреспондент.net

Японский инженер Nissan разработал робота-утку под названием The Aigamo. Как отмечает The Verge, робот будет полезный фермерам, выращивающим рис.

На протяжении веков фермеры использовали уток для борьбы с сорняками на рисовых полях в Азии. Кроме того, птицы уничтожали насекомых, а их помет служил удобрением. На сегодня эта практика уже не так сильно распространена.

"Робоутка больше похожа на робот-пылесос, чем на птицу. Вместо лап у нее - два вращающихся винта, которые поднимают почву со дна и не дают сорнякам прорасти. Также движение винтов насыщает воду кислородом", - говорится в сообщении.