В заведениях профобразования проведут аудит

Источник: Корреспондент.net

В январе 2020 года в 740 учреждениях профессионального образования проведут аудит.

Аудит будет состоять из двух частей - анкетирование учреждений и региональных обсуждений. Цель аудита - получить данные для построения оптимальной карты заведений профобразования, определить лучших, где могут быть сконцентрированы ресурсы государства и ученики, сообщили в министерстве.

Эксперты пока дорабатывают анкету, которую разошлют заведениям профобразования, а также согласуют со стейкхолдерами, как должен проходить аудит.

"Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети", - заявил замминистра Петр Коржевский и добавил, что в проект анкеты уже наработали технический блок вопросов.