В Золотом демонтируют фортификационные сооружения

Источник: Корреспондент.net

В Золотом на участке разведения сил начался практический этап демонтажа фортификационных сооружений и других инженерных позиций. Об этом сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил.

По его словам, фаза разминирования в районе разведения в Золотом длилась семь дней и была завершена 9 ноября.

"В Золотом разведение сил и средств продолжалось трое суток. На четвертые сутки был доклад ОБСЕ и с пятой суток наши военнослужащие приступили к разминированию. Разминирование продолжается по графику около недели. Разминирование в Золотом уже завершилось - 9 ноября. А с сегодняшнего дня начнется демонтаж фортификационных сооружений", - заявил спикер.