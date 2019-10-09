09.10.2019
В Золотом протестуют против разведения войск
Источник: Корреспондент.net
На блокпост Золотое Луганской области прибыли добровольцы и ветераны АТО с целью не допустить разведения войск в населенном пункте. Трансляцию с места события проводит Громадське.
Участники акции уверены, что в случае разведения войск украинские позиции займут сепаратисты.
Не покидать блокпост военных призвал, в частности, местный житель. На место происшествия прибыли отряды пограничников и представители ОБСЕ.
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