В Золотом протестуют против разведения войск

Источник: Корреспондент.net

На блокпост Золотое Луганской области прибыли добровольцы и ветераны АТО с целью не допустить разведения войск в населенном пункте. Трансляцию с места события проводит Громадське.

Участники акции уверены, что в случае разведения войск украинские позиции займут сепаратисты.

Не покидать блокпост военных призвал, в частности, местный житель. На место происшествия прибыли отряды пограничников и представители ОБСЕ.