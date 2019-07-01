В зоне ООС подбит санитарный Hummer, есть жертвы

Источник: Корреспондент.net

В Донецкой области в районе села Водяное сепаратисты обстреляли санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений Объединенных сил. Один боец ВСУ погиб, еще два получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 1 июля.

Отмечается, что произошло прямое попадание противотанковой управляемой ракеты. Один из пострадавших бойцов находится в тяжелом состоянии.

В командовании сил ООС напомнили, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Военные констатируют, что противник не соблюдает международно-правовых норм.