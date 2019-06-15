15.06.2019
В зоне ООС восемь обстрелов за день, потерь нет
Источник: Корреспондент.net
В зоне Операции объединенных сил с начала суток 15 июня сепаратисты восемь раз обстреляли позиции военных. Об этом говорится на странице ООС в сети Facebook.
Cообщается, что при обстрелах сепаратисты использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 82 мм и 120 мм. Также применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Обстреливались позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Авдеевка, Новотроицкое, Красногоровка и Станица Луганская.
"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.
Также указано, что военные "дали адекватный ответ, потери противника уточняются".
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