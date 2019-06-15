В зоне ООС восемь обстрелов за день, потерь нет

Источник: Корреспондент.net

В зоне Операции объединенных сил с начала суток 15 июня сепаратисты восемь раз обстреляли позиции военных. Об этом говорится на странице ООС в сети Facebook.

Cообщается, что при обстрелах сепаратисты использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 82 мм и 120 мм. Также применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстреливались позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Авдеевка, Новотроицкое, Красногоровка и Станица Луганская.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Также указано, что военные "дали адекватный ответ, потери противника уточняются".