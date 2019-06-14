В зоне ООС за день шесть обстрелов, ранен боец

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 14 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел три обстрела позиций сил ООС – все в районе города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север зафиксировано три обстрела – в районе поселков Пивденное и Новгородское, а также города Попасная.

Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.