30.06.2019
Вакарчук допускает переход в исполнительную власть
Источник: Корреспондент.net
Лидер партии Голос и группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не исключает своей работы в исполнительной власти.
На вопрос, действительно ли он не планирует прекращать концертную деятельность в случае прохождения "Голоса" в Верховную Раду, Вакарчук в эфире канала ICTV сказал: "Если не буду при этом в исполнительной власти. Потому что в исполнительной власти, видимо, это будет невозможно".
На уточнение, означает ли это, что он не исключает возможности своей работы в исполнительной власти, лидер Голоса ответил: "Безусловно".
"Если мы идем во власть, если мы идем в политику, то мы хотим брать на себя ответственность. Мы не идем в Верховную Раду для того, чтобы стоять на трибуне, произносить пустые речи, как многие политики и говорить: "Мы никакого отношения к ситуации в государстве не имеем", - отметил Вакарчук.
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