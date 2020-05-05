Вакцина от COVID может появиться уже к концу года

Источник: Корреспондент.net

В США и Германии уже начали испытывать на людях экспериментальную вакцину от коронавируса - миллионы доз вакцины могут появиться уже к концу 2020 года.

Над вакциной работает компания BioNTech. Ее гендиректор Угур Шахин заявил, что процесс одобрения регулирующих органов может быть ускорен из-за глобальной пандемии.

"Преимущество вакцины в ситуации пандемии намного больше, и поэтому одобрение или разрешение вакцины в ситуации пандемии должно следовать другим правилам, чем мы видели в прошлом", - подчеркнул Шахин.

По словам главы компании, вакцина имеет "очень обнадеживающие" доклинические данные.

"Мы видим сильную реакцию на вакцины даже при низких дозах. И мы полагаем, что вакцина действует", - отметил Шахин.

При этом если вакцина будет одобрена регулирующими органами, то партнеры "готовы работать как можно быстрее", чтобы доставить ее населению, заверил гендиректор компании.