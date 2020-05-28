ВАКС объявил о заочном аресте Бахматюка

Источник: Корреспондент.net

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заочно арестовала бывшего владельца VAB Банка Олега Бахматюка. Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС, обнародованном в четверг, 28 мая.

Отмечается, что сегодня была рассмотрена апелляция прокурора по делу против Бахматюка, который в период с 4-13 октября 2014 года фактически управлял VAB Банком.

"По результатам судебного заседания суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

На сегодня Бахматюк находится за пределами Украины. Суд постановил, что после его задержания не позднее чем через 48 часов с его участием будет рассмотрен вопрос о применении меры пресечения. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.