Валютная война США и Китая. Чем обернется для мира

Источник: Корреспондент.net

Американский президент Дональд Трампа заявил, что не восторге от укрепления доллара, и призвал Федеральную резервную систему ослабить курс нацвалюты США. Это заявление было сделано на фоне валютной войны с Китаем.

Экономический конфликт Трампа с Пекином усугубился, кода в начале этой недели Вашингтон объявил Китай валютным манипулятором из-за того, что не стал поддерживать падающий юань. Сейчас он опустился до минимума за 11 лет.

Валютные войны не сулят миру ничего хорошего. Они ведет к инфляции, повышению ставок кредитов и замедлению экономического роста. В результате беднеют весь мир.



Слишком сильный доллар

8 августа Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской нацвалюты. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад! Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее конкурировать", - пишет Трамп.

Американский президент заявляет, что ему "ужасно смотреть на некомпетентность, особенно в тех случаях, когда многое можно так легко решить".

"Наша проблема не Китай. Мы сильнее, чем когда-либо, в США вливаются деньги, в то время как Китай теряет тысячи компаний из других стран, а их валюта находится под давлением. Наша проблема - ФРС, которая слишком горда, чтобы признать свою ошибку в том, что действовала слишком быстро и чересчур сильно проводила политику ужесточения", - пишет Трамп в другом сообщении.

Он отметил, что Америка "все равно победит", но призвал ФРС уяснить, что Штаты "конкурируют с другими странами".

Позже он отметил, что США не будут намеренно понижать курс доллара. По словам американского лидера, Америке не нужна девальвация доллара в ответ на ослабление юаня.

"У нас самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт для всего мира", - отметил президент.

Трамп уже более года критикует ФРС, обвиняя регулятор в том, что тот препятствует его экономическим инициативам, удерживая процентные ставки.

Глава организации Джером Пауэлл не раз повторял, что Центробанк США не принимает во внимание ни критику президента, ни других политиков, когда принимает решения в сфере денежно-кредитной политики.

Падение юаня

Девальвация юаня к американской валюте длится уже шестой рабочий день подряд, впервые с 2008 года обменный курс пробил психологическую отметку в семь юаней за доллар. США объясняют эту тенденцию тем, что Китай развязывает валютную войну, а в самом Китае такие обвинения отрицают.

Центробанк Китая выпустил заявление, в котором говорится, что курс юаня находится под давлением США и он соответствует показателям китайской экономики. Также в нем подчеркивается, что Пекин не будет целенаправленно снижать курс юаня или использовать его в торговой войне.

В ответ Минфин США объявил Китай валютный манипулятором. Закон, на который ссылается министерство, не предусматривает никаких санкций, но имеет репутационные последствия.

После решения США упали как азиатские, так и западные биржи. Но четверг на американских биржах прошел в условиях взлета котировок. Поводом для роста стали действия властей Китая, которые понизили курс юаня не так сильно, как того ожидали инвесторы.

Чего ожидать миру от валютной войны

Валютные войны имеют негативные последствия, поскольку девальвация ради сокращения торговых перекосов обычно приводит к небольшому увеличению экспорта, но одновременно сдерживает внутреннее потребление из-за удорожания импорта.

Это ведет к инфляции, повышению ставок кредитов и замедлению экономического роста. Последнюю валютную войну мир пережил в годы финансового кризиса десятилетней давности.

Экономист из Гарвардского университета Меган Грин отмечает, что к агрессивному снижению ставок уже приступили центробанки Новой Зеландии, Индии и Таиланда.