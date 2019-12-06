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06.12.2019

"Венецианка" раскритиковала закон Украины о языке

Источник: Корреспондент.net

Власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. К такому выводу пришла Венецианская комиссия, рассматривавшая закон Украины о языке, сообщает пресс-служба Совета Европы в пятницу, 6 декабря.

“Учитывая особое место русского языка в Украине, а также притеснение украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью осознает необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного языка. Поэтому заслуживает одобрения тот факт, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставлять каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другой культурной продукции на украинском языке”, - говорится в заключении.

Венецианская комиссия также приветствовала тот факт, что в ряде областей закон предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным, ссылаясь на предполагаемый Закон о меньшинствах.

“Однако Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан одновременно с Законом о государственном языке для обеспечения необходимого баланса с самого начала. Эксперты Совета Европы призывают Украину без излишних задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть вопрос об отсрочке до принятия этого Закона реализации положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу”, — заявили эксперты.

Кроме того, эксперты предлагают украинским властям пересмотреть Закон о государственном языке и подготовить Закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов, а также исключить статью, устанавливающую ответственность за преднамеренное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. Венецианская комиссия предлагает пересмотреть квоты на содержание материалов на украинском языке, установленные Законом о государственном языке для телерадиовещательных компаний.

Комиссия рекомендует также продлить переходный период реализации положений Закона об образовании для всех национальных меньшинств и коренных народов, а не только для учащихся, родным языком которых является язык ЕС.

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