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27.10.2019

Венецианская комиссия оценит закон о языке в Киеве

Источник: Корреспондент.net

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла в Киев для изучения аспектов внедрения закона об украинском языке. 

Указано, что результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

Во время встречи, Бондарь отметил, что закон разработан в соответствии с Конституцией Украины. По его словам, принятие закона важно не только с гуманитарной точки зрения, но и обусловливается факторами безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе", – говорится в сообщении МИД.

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