Венгрия хочет создать анклав на Закарпатье - МИД

Источник: Корреспондент.net

Власти Венгрии стремятся создать венгерский анклав на территории Украины.

"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (воссоединение территори - ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников", - заявил Божок.

Дипломат отметил, что этого Венгрия уже добилась в Сербии. С этим также сталкиваются Словакия и Румыния, добавил Божок.

По его словам, в последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС.

"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - пояснил дипломат.