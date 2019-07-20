Венгрия хочет создать анклав на Закарпатье - МИД
Источник: Корреспондент.net
Власти Венгрии стремятся создать венгерский анклав на территории Украины.
"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (воссоединение территори - ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников", - заявил Божок.
Дипломат отметил, что этого Венгрия уже добилась в Сербии. С этим также сталкиваются Словакия и Румыния, добавил Божок.
По его словам, в последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС.
"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - пояснил дипломат.