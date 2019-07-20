Найти

20.07.2019

Венгрия хочет создать анклав на Закарпатье - МИД

Источник: Корреспондент.net

Власти Венгрии стремятся создать венгерский анклав на территории Украины. 

"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (воссоединение территори - ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников", - заявил Божок.

Дипломат отметил, что этого Венгрия уже добилась в Сербии. С этим также сталкиваются Словакия и Румыния, добавил Божок.

По его словам, в последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС.

"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - пояснил дипломат.

Новости раздела
Украина
20.07.2019
Венгрия хочет создать анклав на Закарпатье - МИД
С венгерским ирредентизмом также столкнулась Сербия, Словакия и Румыния, заявил украинский дипломат.
Украина
20.07.2019
В Украине массовые нарушения в "день тишины" – КИУ
В последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, но выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий.
Украина
20.07.2019
Выборы в Раду: авиация МВД заступила на дежурство
На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция Нацполиции и Нацигвардии будет мгновенной, заявил Аваков.
Украина
20.07.2019
Посол заявил о подрыве доверия Украины к Германии
За восстановление полномочий России в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, в том числе руководитель делегации, отметил Мельник.
Украина
20.07.2019
Посол заявил о подрыве доверия Украины к Германии
За восстановление полномочий России в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, в том числе руководитель делегации, отметил Мельник.
Украина
20.07.2019
СБУ пришла с обысками на ArcelorMittal Кривой Рог
На комбинат завели уголовное производство из-за загрязнение окружающей среды - экоцид.
Украина
19.07.2019
В Николаеве нашли остатки древнегреческой культуры
Обнаруженные под землей ценные древнейшие артефакты пролежали там свыше 2,5 тысяч лет.
Украина
19.07.2019
В корпорации Богдан ответили на обыски НАБУ
В компании заявляют, что следственные действия "необоснованные" и являются "политически мотивированным давлением".
Украина
19.07.2019
Омелян назвал указ Зеленского о дорогах "цирком"
Министр назвал указ президента о ремонте дорог "цирком на госуровне". "Дороги строятся только в бурном воображении ... для дорог нужны деньги!", заявил Омелян.
Украина
19.07.2019
Аваков готовит на выборы авиацию и спецназ
В день голосования будут задействованы спецназ и впервые система авиационной безопасности МВД, сообщил министр.
Украина
19.07.2019
Зеленский сообщил, когда будет новый генпрокурор
Кандидатуру нового генпрокурора внесут после формирования большинства в новоизбранной Раде.
Украина
19.07.2019
ЦИК сняла с выборов кандидата с 9 паспортами
Центризберком отменил регистрацию кандидата из Оппозиционной платформы - За жизнь Дмитрия Торнера.
В Украине массовые нарушения в "день тишины" – КИУ | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной