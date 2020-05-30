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30.05.2020

Верховная Рада рассмотрит программу правительства

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада 2 июня возобновит работу в обычном режиме, сообщила в субботу, 30 мая, замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в Facebook.

"Новых случаев заболевания COVID-19 среди депутатов пока нет - все тесты тех, кто контактировал с Валерием Божиком - отрицательные", – сообщила она.

Отмечается, что нардепы начнут рабочую неделю с рассмотрения программы правительства.

Кравчук подчеркнула, что абсолютное большинство комитетов Рады не поддержали текст, поданный в апреле Кабмином, и предоставили свои рекомендации его изменения.

"Вероятно голосование в зале будет аналогичным и программу отправим на доработку. По закону правительство должно внести доработанный вариант и парламент рассмотрит его в течение 15 дней. Рассчитываем получить детальный и более конкретный документ, который учтет рекомендации народных депутатов", – написала она.

Кроме того, в повестке дня во втором чтении значится законопроект о "ворах в законе", постановления от комитета по иностранным делам, пакет законопроектов от "цифрового" комитета - про облачные услуги, об электронных коммуникациях, о защите телекоммуникационных сетей.

"Также в планах голосования во втором чтении законопроект из пакета спасения креативных индустрий. И важные изменения в избирательное законодательство: в частности по внедрению партийных списков на местных выборах в городских ОТГ, где не менее 15 тыс. населения (сейчас - 90 тыс), уменьшение залога за участие в выборах в 4 раза, параллельное выдвижение в советы разного уровня и много другого - в первом чтении", – уточнила Кравчук.

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