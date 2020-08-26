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26.08.2020

Верховный суд обязал НБУ отменить ликвидацию банка Премиум

Источник: Корреспондент.net

Верховный суд Украины признал незаконным решение Национального банка о ликвидации банка Премиум и постановил его отменить, свидетельствует решение суда в реестре.

Суд также обязал Фонд гарантирования вкладов физлиц отменить процедуру ликвидации банка.

В связи с постановлением Верховного суда представители банка требуют открыть уголовные дела на причастных к решению.

"Мы требуем на основе законов Украины и Конституции Украины публичного извинения НБУ перед акционерами, коллективом и вкладчиками банка Премиум, открытие уголовных дел на руководство НБУ и правления НБУ, преступные действия которых повлекли огромные убытки граждан Украины", - говорится в заявлении.

Также банк требует компенсировать финансовые потери и моральный ущерб.

Кроме того, банк требует восстановить его лицензию, которая блокируется законом о банках.

В связи с этим они обращаются к президенту Владимиру Зеленскому.

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