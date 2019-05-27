Верховный Суд отказался рассматривать роспуск Рады

Источник: Корреспондент.net

Кассационный административный суд Верховного суда не станет рассматривать иски о законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

"Верховный суд отказал в открытии производства по иску к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины", - сказано в сообщении.

В Верховном суде решили, что рассмотрение на предмет соответствия Конституции правовых актов ВРУ и президента относятся к полномочиям Конституционного суда.

В исковом заявлении истец заявил, что роспуск Верховной Рады нарушил его права как избирателя, принимавшего участие в парламентских выборах 26 октября 2014 года.

Истец также утверждает, что досрочные выборы 21 июля нарушают его права, поскольку мешает планам на летний отдых.

В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий Рады и участие в этом процессе президента не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 15 дней со дня его принятия.