Найти

06.07.2020

Верховный суд США разрешил штатам штрафовать "неверных" выборщиков

Источник: DW

Если члены коллегии выборщиков США отдают свой голос не тому кандидату в президенты, за которого проголосовало большинство избирателей штата, который они представляют, то штат может наказать их за это. Такое решение принял в понедельник, 6 июля, Верховный суд США.

Судьи Верховного суда встали на сторону штата Вашингтон, рассматривая иск трех выборщиков, которые в 2016 году отказались отдать свой голос кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, хотя она победила в этом штате своего противника-республиканца Дональда Трампа. Надеясь своим примером вдохновить своих коллег не голосовать за Трампа, Питер Чиафало, Леви Герра и Эстер Джон проголосовали за бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, который в выборах президента не участвовал. Власти Вашингтона оштрафовали их, после чего выборщики опротестовали это в суде, но проиграли.

Выборщики являются важной частью сложной избирательной системы США. Голосуя за того или иного кандидата в президенты, американские избиратели определяют членов коллегии выборщиков от своего штата, которая состоит из 538 человек. Чтобы стать главой государства, кандидату надо заручиться поддержкой не менее 270 членов коллегии выборщиков.

По данным Верховного суда, случаи, когда выборщики голосовали против воли жителей штата, крайне редки в истории США - в ходе кампаний по выборам президента и вице-президента с 1796 по 2016 годы так поступили 180 выборщиков из более 23 тысяч. Семь таких случаев пришлись на кампанию 2016 года - пятеро выборщиков тогда отказались отдать голоса за Хиллари Клинтон, двое - за Дональда Трампа.

Новости раздела
Мир
06.07.2020
Верховный суд США разрешил штатам штрафовать "неверных" выборщиков
Верховный суд США узаконил негласное правило, по которому выборщики от того или иного штата должны голосовать за кандидата в президенты, победившего в этом штате. Ослушавшиеся могут подвергнуться наказанию.
Мир
06.07.2020
Лондон объявил о санкциях против россиян
Великобритания впервые после выхода из Евросоюза самостоятельно вводит санкции по делу Магнитского.
Мир
05.07.2020
СМИ: Индия стала третьей в мире по заражению COVID
Страна с минимальным отрывом обогнала Россию по общему числу случаев коронавируса, уступая только США и Бразилии.
Мир
03.07.2020
Ряд стран переживает второй пик COVID-19 − ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения объяснили, чем отличается новый пик коронавируса от второй волны.
Мир
01.07.2020
Вторая пандемия. В КНР нашли штамм опасного гриппа
Ученые идентифицировали у свиней патоген, обладающий серьезным потенциалом к возникновению пандемии.
Мир
20.06.2020
В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии
В РФ выявили почти 577 тысяч случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире.
Мир
16.06.2020
Трамп подписал указ о реформе полиции
Указ предусматривает возможность получения грантов полицейскими структурами, тогда как протестующие требовали урезать финансирование полиции.
Мир
14.06.2020
Израиль будет строить "город Трампа" на Голанах
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге.
Мир
11.06.2020
В МИД России оценили ход процесса по делу МН17
Голландская прокуратура не приняла версию России о месте запуска ракеты. В Москве считают, что следствие отводит подозрение от Украины.
Мир
10.06.2020
34 года следствия. Швеция назвала убийцу премьера
Шведская прокуратура закрыла дело об убийстве в 1986 году премьер-министра страны Улофа Пальме. На протяжении последних трех десятилетий это убийство оставалось одной из самых больших загадок в истории страны.
Мир
07.06.2020
Министр юстиции: Карантин ввели на грани закона
Малюська считает, что даже если во введении карантина и было какое-то нарушение Конституции, целью таких действий правительства была защита людей.
Мир
07.06.2020
Трамп вывел Нацгвардию из Вашингтона
В случае необходимости, предупредил президент, бойцы Национальной гвардии "могут быстро вернуться" в столицу США.
Лондон объявил о санкциях против россиян | СМИ узнали детали санкций США против Nord Stream-2