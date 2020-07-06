Верховный суд США разрешил штатам штрафовать "неверных" выборщиков

Источник: DW

Если члены коллегии выборщиков США отдают свой голос не тому кандидату в президенты, за которого проголосовало большинство избирателей штата, который они представляют, то штат может наказать их за это. Такое решение принял в понедельник, 6 июля, Верховный суд США.

Судьи Верховного суда встали на сторону штата Вашингтон, рассматривая иск трех выборщиков, которые в 2016 году отказались отдать свой голос кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, хотя она победила в этом штате своего противника-республиканца Дональда Трампа. Надеясь своим примером вдохновить своих коллег не голосовать за Трампа, Питер Чиафало, Леви Герра и Эстер Джон проголосовали за бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, который в выборах президента не участвовал. Власти Вашингтона оштрафовали их, после чего выборщики опротестовали это в суде, но проиграли.

Выборщики являются важной частью сложной избирательной системы США. Голосуя за того или иного кандидата в президенты, американские избиратели определяют членов коллегии выборщиков от своего штата, которая состоит из 538 человек. Чтобы стать главой государства, кандидату надо заручиться поддержкой не менее 270 членов коллегии выборщиков.

По данным Верховного суда, случаи, когда выборщики голосовали против воли жителей штата, крайне редки в истории США - в ходе кампаний по выборам президента и вице-президента с 1796 по 2016 годы так поступили 180 выборщиков из более 23 тысяч. Семь таких случаев пришлись на кампанию 2016 года - пятеро выборщиков тогда отказались отдать голоса за Хиллари Клинтон, двое - за Дональда Трампа.