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04.09.2019

Вето президента: появились предложения по Пласту

Источник: Корреспондент.net

На сайте Верховной Рады появился текст предложений президента Владимира Зеленского по закону о господдержке скаутской организации Пласт, который он ветировал в среду, 4 сентября.

"Анализ содержания приведенных положений закона свидетельствует об определении Пласта – национальной скаутской организации Украины как единственной в Украине скаутской общественной организации, принципов ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки. Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций", - говорится в предложениях к закону.

Президент считает, что определение законом Пласта как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею господдержки, что противоречит принципам, заложенным в Конституции, в частности, равенству всех объединений граждан перед законом.

Зеленский также указал, что положения закона о механизмах господдержки Пласта не согласуются с ч.2 ст.95 Конституции, согласно которой исключительно законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности. Кроме того, закон не учитывает заложенный в Бюджетном кодексе принцип самостоятельности бюджетной системы государства, по которому госбюджет и местные бюджеты являются самостоятельными при определении направлений использования бюджетных средств.

"Учитывая изложенное, не могу поддержать закон Украины О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины в предложенной редакции. В то же время, учитывая весомый вклад украинского пластового (скаутского) движения в получение и становление украинской государственности, в гражданское образование и национально-патриотическое воспитание детей и молодежи, предлагаю доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения", - отмечается в предложениях президента.

 

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