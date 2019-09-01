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01.09.2019

Вице-президент США заверил украинцев в поддержке

Источник: DW

Вице-президент США Майкл Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны Вашингтона в конфликте с Россией. "Мы продолжим поддерживать народ Украины, его безопасность и территориальную целостность, включая законные претензии Украины на Крым", - заявил Пенс на встрече с Зеленским в Варшаве в воскресенье, 1 сентября, в кулуарах памятных мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны.

Изначально в этот день в Польше планировались переговоры президентов Украины и США, однако Дональд Трамп отменил поездку в Европу из-за надвигающегося на побережье США урагана "Дориан".

Ранее, 18 июня, Пентагон объявил о выделении Киеву 250 млн долларов "для укрепления военно-морского и сухопутного потенциала" Украины. Таким образом, общий объем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву с 2014 года, должен достигнуть 1,5 млрд долларов.

Тем не менее американское издание Politico со ссылкой на источники в правительственных кругах в Вашингтоне сообщило, что Трамп распорядился провести проверку этих средств. Пенс не ответил на вопросы журналистов на эту тему.

Кроме того, на саммите G7 в Биаррице 25 августа президент США назвал вполне возможным приглашение России на саммит в 2020 году. Однако участники встречи "большой семерки" во Франции высказались против возвращения к формату G8 с участием Владимира Путина. Этот формат был отменен после аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году.

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