Винищувачам НАТО дозволили постійно патрулювати повітряний простір України

Источник: Міністерство інфраструктури України

Україна сподівається на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією та пропонує використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ), що включає повітряний простір над суверенною територією України та над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делеговано Україні міжнародними договорами.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час переговорів із заступником Генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером сьогодні, 10 лютого. Зустріч відбулась у рамках робочого візиту урядової делегації на чолі з Прем’єр-Міністром України Денисом Шмигалем до Брюсселя.

«Україна дотримується обраного курсу на інтеграцію до євроатлантичних систем колективної безпеки. Одним із важливих напрямків такої інтеграції є участь України у Програмі НАТО з обміну даними про повітряний рух. У сучасних умовах важливо посилювати контроль цивільного повітряного руху та реагувати на кризові ситуації в районі Чорного моря та зони АТО. Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо. Сподіваємось на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією», - зазначив Владислав Криклій.

Сторони обговорили участь Міністерства інфраструктури у процесі підготовки проведення спільних навчань Україна-НАТО в Чорному морі «Coherent Resilience 2021», а також у процесі створення в Україні національної системи стійкості.

Також Владислав Криклій та Патрік Тернер обговорили можливу співпрацю у галузі кібернетики.