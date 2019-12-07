Витренко ответил Медведеву насчет транзита газа

Источник: Корреспондент.net

Забрать исковые требования в Стокгольмском арбитраже без адекватной компенсации и простить Газпрому $3 млрд долгов ради соглашения по транзиту газа через Украину невозможно.

По его словам, исполнение решения Стокгольмського арбитража - это часть "договоренностей", которые были достигнуты в 2009 году.

"Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", - заявил Витренко.