Витренко рассказал, как спорил с Путиным по газу

Источник: Корреспондент.net

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявляет, что во время переговоров по газу в Париже спорил с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры по газу в Париже состоялись 9 декабря. Тогда в них кроме Аитренко и Путина принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, министр энергетики Алексей Оржель, его российский коллега Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер.

По словам Витренко, во время встречи президент России "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки". Витренко отметил, что Путин "хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит".

"Я был, честно говоря, немножко в шоке… Не каждый день приходится спорить с Путиным", - отметил чиновник, добавив, что российская сторона "до последнего" была против транзита газа через украинскую территорию.

По мнению Витренко, делегация из России стремилась помешать Украине получать доход от транзита. При этом в Нафтогазе рассчитывали, что в случае неподписания договора Киев продолжил бы забирать в счет погашения долга зарубежные активы Газпрома.

Как известно, Украине и России удалось договориться о новом газовом контракет в последние дни 2019 года.