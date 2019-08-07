Найти

07.08.2019

Визит Зеленского в Турцию: первые договоренности

Источник: Корреспондент.net

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган считает, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре в среду вечером.

Эрдоган также отметил, что в 2018г году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4млрд.

Президент Турции считает возможным добиться роста товарооборота до $10 млрд в год.

В свою очередь президент Зеленский, касаясь ЗСТ, отметил: "Надеюсь, что наши стороны как можно скорее смогут достичь компромисса в этом вопросе и подготовить все необходимые документы".

Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Черного моря.

"Уверен, что совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою сторону", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду в Анкаре.

Зеленский также пригласил турецкий бизнес инвестировать в проекты в Украине, включая и в восстановление инфраструктуры Донбасса.

"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в среду вечером.

Зеленский также сообщил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины.

"Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе", - сказал президент Украины.

Зеленский также сказал, что до конца года в Киеве пройдет очередное, 8-е заседание украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.

Как сообщалось, Владимир Зеленский 7-8 августа совершит визит в Турцию.  В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Новости раздела
Украина
07.08.2019
Обострение на Донбассе: Зеленский позвонил Макрону
Глава украинского государства срочно созывает участников "нормандского формата" на встречу, Макрон согласился на переговоры.
Украина
07.08.2019
Глава "ЛНР" пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Прямые переговоры должны стать первым шагом к установлению мира на Донбассе.
Украина
07.08.2019
Визит Зеленского в Турцию: первые договоренности
Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Донбасс. А Эрдоган заявил о финальных переговоры по ЗСТ между Украиной и Турцией.
Украина
07.08.2019
В Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции
Фракция Слуге народа будет ждать предложений от других партий относительно кандидатуры вице-спикера.
Украина
07.08.2019
Торговля Украины с РФ остается. Пять лет санкций
Несмотря на двусторонние ограничительные меры Россия остается одним из главных торговых партнеров.
Украина
07.08.2019
НБУ разрешил бизнесу покупать валюту в кредит
Нацбанк продолжает валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации в Украине.
Украина
07.08.2019
Под Киевом снова горит птицефабрика
Пожар возник в ангаре на площади около 2500 кв. м. Спасатели сообщают, что ангар "предварительно пустой".
Украина
07.08.2019
Суд объяснил решение по реформе питания в армии
В адмсуде Киева пояснили, что рассматривали лишь правомерность процедуры принятия приказа Минобороны.
Украина
07.08.2019
Зеленский требует переговоры из-за гибели военных
Президент просит Меркель, Путина и Макрона о срочной встрече в нормандском формате из-за гибели четверых военных на Донбассе.
Украина
07.08.2019
Комбриг ВСУ рассказал подробности гибели морпехов
Сепаратисты могли использовать запрещенное в Минске и переоборудованное вооружение, сообщил командир отдельной 36-й бригады морской пехоты.
Украина
07.08.2019
МИД Франции ответил на требование Зеленского
В МИД Франции сделали заявление о встрече "нормандской четверки", которую ранее потребовал президент Украины.
Украина
07.08.2019
У Эрдогана сообщили, что он будет обсуждать с Зеленским
Эрдоган также, после прямых переговоров в Анкаре, посетит форум украинского-турецкого бизнеса в Стамбуле.
В Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции | Глава "ЛНР" пригласил Зеленского на переговоры в Луганск