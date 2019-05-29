Владимир Зеленский покорил Сеть фото с шаурмой

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал снимок, на котором запечатлен с шаурмой в руке. На фото присутствует также его команда. За полчаса публикация набрала более 500 тысяч лайков в Instagram главы страны.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как вы видите, нет ничего позорного", - отметил политик.

Он также добавил, что подобные перекусы помогают "не отрываться от людей", а это, по мнению президента, полезно тем, кто при власти.