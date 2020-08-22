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22.08.2020

Власти Калифорнии эвакуируют около 120 тысяч человек

Источник: Корреспондент.net

Власти штата Калифорния распорядились об эвакуации около120 тысяч жителей, домам которых угрожают природные пожары. Об этом, в пятницу, 21 августа, сообщил в пятницу губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter.

"Уведомления об эвакуации следует воспринимать со всей серьезностью. Мы разослали такие уведомления 119 тыс. человек", - заявил он.

Между тем, по сведениям агентства The Associated Press, данный показатель превышает уже 140 тысяч человек.

Ньюсом рассказал, что количество очагов природных пожаров на севере штата возросло с 367 до 560, в результате чего выгорела территория площадью 320 тысяч гектаров. Более 12 тысяч пожарных было мобилизовано на борьбу с пожарами, в которой задействовали более тысячи машин, 88 вертолетов, 241 бульдозер, а также 24 самолета. Жертвами стихии стали уже шесть человек.

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