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14.08.2019

Власти Москвы разрешили митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Источник: DW

Власти Москвы разрешили проведение митинга 25 августа на проспекте Сахарова. Как сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник в среду, 14 августа, акция согласована с численностью участников до 100 тысяч человек.

"До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга", - отметил Олейник. Ранее незарегистрированное политическое объединение Либертарианская партия России (ЛПР) в своей заявке просила разрешения на шествие от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам и проспекту Академика Сахарова, где в завершении должен был состояться митинг.

В ответе мэрии, который опубликовал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь московского отделения ЛПР Александр Гуд, отказ обоснован тем, что "в месте начала шествия отсутствует площадка для сбора с заявленным количеством участников, а ширина проезжей части бульваров не обеспечивает проход указанного количества к месту проведения митинга". Власти также сослались на то, что "проведение шествие по указанному маршруту создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

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