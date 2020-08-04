04.08.2020
Власти сообщили подробности взрыва в Бейруте
Источник: Корреспондент.net
Причиной мощного взрыва в порту Бейрута по предварительным данным стало короткое замыкание, вызвавшее пожар на складе с аммиачной селитрой, которая в результате сдетонировала. Об этом во вторник, 4 августа 2020 г., сообщил телеканал Al Hadath.
Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми подтвердил, что в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра.
Как сообщили телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах, сдетонировал контрабандный груз взрывоопасных веществ, конфискованный еще девять лет назад с одного из судов.
Все эти годы он хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.
"Еще четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза взрывоопасных веществ", - отметил собеседник телеканала.
По данным ливанского Красного креста и полумесяца при взрыве в Бейруте пострадало более трех тысяч человек. Минздрав страны сообщил о 50 погибших.
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