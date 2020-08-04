Власти сообщили подробности взрыва в Бейруте

Источник: Корреспондент.net

Причиной мощного взрыва в порту Бейрута по предварительным данным стало короткое замыкание, вызвавшее пожар на складе с аммиачной селитрой, которая в результате сдетонировала. Об этом во вторник, 4 августа 2020 г., сообщил телеканал Al Hadath.

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми подтвердил, что в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра.

Как сообщили телеканалу Al Mayadeen в силовых структурах, сдетонировал контрабандный груз взрывоопасных веществ, конфискованный еще девять лет назад с одного из судов.

Все эти годы он хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.

"Еще четыре месяца назад был подготовлен отчет о большой угрозе хранения в морской гавани такого груза взрывоопасных веществ", - отметил собеседник телеканала.

По данным ливанского Красного креста и полумесяца при взрыве в Бейруте пострадало более трех тысяч человек. Минздрав страны сообщил о 50 погибших.