Влипли по уши. Украина и американские выборы

Источник: Корреспондент.net

Украина остается в центре большого скандала в американской политике. И даже не собирается оттуда выбираться. А наоборот, сами украинские политики публикуют все новые и новые компрометирующие факты.

Как помним, в США начата процедура импичмента против действующего президента Дональда Трампа из-за того что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского. Предполагается, что Трамп требовал от Зеленского инициировать расследование против своего главного конкурента на предстоящих выборах, экс-вице-президента Джо Байдена.

Последние новости, пришедшие из Украины, играют на стороне Трампа – против Байдена.

Откровения Луценко

Бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко – один из главных действующих лиц в вопросе украинского следа в американских выборах. Бывший спецпрокурор США Курт Волкер прямо заявлял, что Луценко пытался использовать США для того, чтобы сохранить свой пост. Не получилось, но экс-Генпрокурор никак не уймется.

Накануне он заявил, что еще в мае 2016 года государственные деятели Украины публично вмешались в американские выборы. “Напомню, что тогдашний народный депутат Украины Сергей Лещенко распространил информацию, содержащую тайну следствия Национального антикоррупционного бюро Украины, о так называемой «черной книге», или «черную бухгалтерию» Партии регионов. Он заявил о том, что в этой книге есть фамилия Манафорта, который на тот момент был руководителем кампании кандидата в президенты Соединенных Штатов Трампа. Вскоре не только он, но и официальный директор Национального антикоррупционного бюро, несмотря на имеющийся у него запрет прокурора разглашать информацию об этом деле, подтвердил журналистам эти данные”, - говорит Луценко.

Также Луценко обвиняет во вмешательстве в американские выборы на стороне демократов и главу НАБУ Артема Сытника.

“Из разговоров с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры я точно знаю, что на вопрос Холодницкого «Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашения данных досудебного следствия?», [тот] говорит: «Я просто хотел помочь Хиллари»”, - продолжает Луценко.

Обсудить эти эпизоды, по словам экс-Генпрокурора, ему предложил личный адвокат Трампа Руди Джулиани. Первое предложение от Джулиани встретиться в США поступила к нему в конце 2017 года "через одного подчиненного". По словам Луценко, он согласился на встречу, поскольку имел "свой национальный интерес".

"С моей стороны, почему я согласился - это было, с моей точки зрения, единственным путем попытаться добиться общего следствия над деньгами организованной преступной группировки [экс-президента Украины Виктора] Януковича, огромная часть из которых, по нашим данным, находится в Соединенных Штатах Америки " , - заявил Луценко.

По его утверждению, он узнавал у Джулиани, "в какую дверь можно стучать", чтобы совместно с американскими органами арестовать семь миллиардов долларов - сумму, на которую правительством Януковича были размещены украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из хедж-фондов США.

"Мы разговаривали три дня, где-то по два-три часа каждый день. Его интерес, также в один из дней он спрашивал, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года. Мне кажется, что эти действия очевидны, но они не подпадают под украинский Уголовный кодекс. Если вдруг они подпадают под американский - начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу", - отмечает Луценко.

Во время встречи на второй день визита в США, по словам Луценко, они с Джулиани обсуждали дело компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Дональда Трампа на выборах в США 2020 Джо Байдена.

Как утверждает экс-глава ГПУ, встреча с Джулиани закончилась его словами о том, что украинское законодательство не позволяет расследовать возможный конфликт между американским государством и экс-вице-президентом. В ответ на это адвокат Трампа, по словам Луценко, высказал идею организовать визит главы ГПУ к будущему главе Минюста США.

Документы Деркача

Вспомнил о Байдене и компании Burisma народный депутат Украины Андрей Деркач.

Ранее этот нардеп инициировал уголовное дело о вмешательстве украинских чиновников в американские выборы. Теперь он обнародовал переписку сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США за несколько лет, а также документы в рамках 6 уголовных производств в отношении компании Burisma , где фигурирует экс-вице- президент США Джо Байден и его сын Хантер.

По словам Деркача, эти документы свидетельствуют о подконтрольности НАБУ отдельному представителю дипмиссии посольства США, о давлении посольства США с 2016 по 2018 годы на правоохранителей Украины, о вмешательстве правоохранительных органов и госчиновников Украины на выборах США в 2016 году, а также о возможных коррупционных действия Байдена и его сына Хантера.

Также Деркач заявил, что у него есть документы о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела о компании Burisma.

Нардеп заверил, что документы получил от журналистов-расследователей, которые беспокоятся за свою безопасность и жизнь.

По словам Деркача, эти документы он уже передал в ГБР и Генпрокуратуру. Также парламентарий инициировал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, и подал в суд ходатайство о возобновлении расследования по вмешательству в выборы в США путем разглашения досудебного следствия.

Деркач пояснил, что сотрудница посольства делала запрос в НАБУ о деятельности экс-министра экологии Николая Злочевского, который фигурирует в расследовании в отношении компании Burisma. По мнению украинских правоохранителей, Злочевский связывался через лоббистов с Байденом старшим и предлагал разделить прибыль газодобывающей компании.

Хантер Байден получил более 16,5 млн долларов за работу на Burisma.

Деркач обнародовал информацию о том, что Байден старший якобы получил более 900 тысяч долларов от Burisma. В частности, расследователи сообщают, что средства он получил через счета лоббистской компании "Rosemont Seneca Partners" за "консультационные услуги".

Кто такой Деркач

Деркач народный депутат шести созывов. Дважды он проходил в Раду как член Партии регионов. В 2019 году был избран нардепом по мажоритарному округу № 159 в Сумской области.

Был одним из нардепов, которые голосовали за диктаторские законы 16 января 2014 года.

В 2016 году Деркач и внефракционный Владимир Мысык были авторами скандальной поправки в бюджет об отсрочке внедрения электронного декларирования чиновниками. Эта поправка поставила под угрозу отмену визового режима с ЕС.

Что за расследователи передали Деркачу, опубликованный им компромат, неизвестно.